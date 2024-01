Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ - Δένδιας: Οι αμυντικές πρωτοβουλίες να είναι συμβατές με την ασφάλεια των Κρατών Μελών

Τι ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο X, σχετικά με τη παρέμβασή του, στο 'Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ.

Τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την παρέμβασή του στο 'Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών 'Αμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας αναφέρει τα εξής: «Σε σημερινή μου παρέμβαση στο 'Ατυπο Συμβούλιο Υπουργών 'Αμυνας ΕΕ, υπογράμμισα τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις της άμυνας της. Τόνισα, επίσης, ότι όλες οι αμυντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να είναι πλήρως συμβατές με τα συμφέροντα ασφαλείας και άμυνας των Κρατών Μελών».

At my intervention today at the Informal Meeting of EU Defence Ministers, I underlined the importance of the European Defence Industrial Strategy to the EU's readiness to respond to the current and future demands of its defence.



I also highlighted that all EU's defence… pic.twitter.com/kFBVg2DFjg