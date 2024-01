Κόσμος

Κύπρος: “Βιομηχανία γάμων” για τη νομιμοποίηση μεταναστών

Πώς το κύκλωμα κατάφερνε να μεταφέρει στην Κύπρο ευρωπαίες πολίτες για το στήσιμο των "γάμων-μαϊμού".

Σε συλλήψεις μελών εγκληματικού δικτύου που διοργάνωνε εικονικούς γάμους στην Κύπρο με σκοπό τη διευκόλυνση της παράτυπης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση προχώρησε ομάδα της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Europol στη Λεμεσό. Η επιχείρηση διεξήχθη υπό την ηγεσία των κυπριακών αστυνομικών αρχών καθώς και τη συμμετοχή της Λετονίας και της Πορτογαλίας.

Η έρευνα για το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο αποκάλυψε ότι οι ύποπτοι «στρατολογούσαν» γυναίκες πολίτες Πορτογαλίας και Λετονίας, τις μετέφεραν στην Κύπρο και εκεί οι γυναίκες έκαναν κανονισμένους γάμους με υπηκόους τρίτων χωρών. Οι φερόμενοι ως δράστες κανόνιζαν όλη την υλικοτεχνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων της αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και της απόκτησης διαβατηρίων και άλλων απαιτούμενων εγγράφων.

Οι επιχειρήσεις της Europol οδήγησαν στον εντοπισμό ορισμένων φερόμενων δραστών, ύποπτων συναλλαγών και στη διαπίστωση συνολικά 133 εικονικών γάμων μεταξύ γυναικών από την Πορτογαλία και τη Λετονία και ανδρών από την Ινδία και το Πακιστάν. Οι γάμοι επέτρεπαν στους υπηκόους των τρίτων χωρών να αποκτήσουν άδειες παραμονής, τις οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να ταξιδέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την Europol, το εγκληματικό δίκτυο εμπλέκεται επίσης σε δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και στον εξαναγκασμό ατόμων σε εικονικούς γάμους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις (13 στην Κύπρο, 1 στη Λετονία και 1 στην Πορτογαλία) με τέσσερις από αυτές να θεωρούνται στόχοι υψηλής αξίας. Παράλληλα,

