ΕΦΚΑ: Εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα για δηλώσεις

Για πόσες ημέρες θα μείνει εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα για υποβολή δηλώσεων. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ.

Εκτός λειτουργίας θα βρίσκεται από την Πέμπτη 1 μέχρι και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου το online σύστημα μέσω του οποίου υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ασφάλισης εργαζομένων, οι επιχειρήσεις και τα οικοδομοτεχνικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, λόγω μερικής τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος για την ενσωμάτωση των ρυθμίσεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 περί υποχρέωσης καταβολής πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ των απασχολούμενων συνταξιούχων, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2024 και Δώρου Χριστουγέννων 2023 από 01/02/2024 έως 05/02/2024 για όλους τους εργοδότες.

Η υποβολή των ανωτέρω ΑΠΔ θα είναι εκ νέου δυνατή από την Τρίτη 06/02/2024, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων.

