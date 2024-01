Κοινωνία

Παλιά Εθνική Ελευσίνας - Θηβών: Ελεύθερη και πάλι η διέλευση φορτηγών

Ανακλήθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων η οποία είχε επιβληθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας "Avgi".

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, άρθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας–Θηβών, από το 5ο χλμ (πρατήριο καυσίμων REVOIL - πρώην CYCLON) της Περιφέρειας Αττικής έως και το 30ο χλμ. (στα σύνορα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας), λόγω ύφεσης των καιρικών φαινόμενων.

