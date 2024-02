Life

The 2Night Show – Ευλαμπία Ρέβη: Δέχθηκα άγριο bullying για τα κιλά μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γνωστή δημοσιογράφος άνοιξε την καρδιά της στο «The 2Night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

-

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», βρέθηκε η Ευλαμπία Ρέβη. Η γνωστή δημοσιογράφος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον εκφοβισμό που δέχθηκε στο σχολικό της περιβάλλον για τα κιλά της.

Ειδικότερα, η Ευλαμπία Ρέβη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «στο δικό μου σχολείο τα βρήκαμε με τα παιδιά. Δηλαδή ήταν μια κοπέλα, που ήταν φίλη μου, η οποία είχε και εκείνη τα θέματα της και όταν μαλώναμε τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Το Χοντρό Μπιζέλι».

«Να το ξαναπούμε όμως γιατί κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ακούσει. Ουσιαστικά εσύ μίλησες για το bullying που έχεις υποστεί στο σχολείο και είχε να κάνει με τα κιλά σου;» ρώτησε διευκρινιστικά ο παρουσιαστής για να αποκριθεί η καλεσμένη του ως εξής.

«Ναι. Το Χοντρό Μπιζέλι με έλεγαν. Έχουμε όμως την τάση να τα λύνουμε όλα αυτά μεταξύ μας. Δηλαδή τα θυμάμαι πολύ όμορφα τα χρόνια αυτά. Όταν το είχα πει όμως, η κολλητή μου που είμαστε μαζί από μωρά μού είπε “κοίταξε να δεις τι μου θύμησες τώρα, το ένιωσα και γω”. Μπορούμε να γίνουμε σκληρά τα παιδιά και πολλές φορές μπορεί και γω να έχω υπάρξει σκληρή, να υπήρξε μια άμυνα δική μου γιατί είχα πληγωθεί παλαιότερα, νομίζω όμως ότι χρειάζεται να σκύψουμε λίγο περισσότερο αλλά η ίδια η τάξη έχει τον τρόπο της να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα. Τουλάχιστον όπως το είδα εγώ. Δηλαδή εμείς ήμασταν όλα τα παιδιά μετά πάρα πολύ αγαπημένα και έφυγε αυτό».

«Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, μπορεί πολλά πράγματα και οι δημοσιογράφοι να τα διογκώνουμε και να κάνουμε μεγαλύτερο πρόβλημα στα παιδιά. Θα πρέπει κάθε σχολείο να έχει έναν ειδικό να συζητάμε γιατί συμβαίνει αυτό και να σκύψουμε περισσότερο στην οικογένεια», ανέφερε στη συνέχεια.

«Τα θυμάμαι πάντως όμορφα τα σχολικά μου χρόνια γιατί κάπως το πήραν, το τράβηξαν και τα λοιπά. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό που έλεγα και το είχα αναλύσει και για τις γυναίκες. Τα θυμάμαι όμορφα τα σχολικά μου χρόνια, υπήρχε μόνο αυτό με τα κιλά που παλεύεις ακόμα. Δηλαδή… yo yo η κατάσταση» πρόσθεσε, ακόμα, η Ευλαμπία Ρέβη στο late night του ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)