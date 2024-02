Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Απογοήτευσαν τα “ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του στο Πόρτλαντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

-

Παίζοντας ένα από τα χειρότερα φετινά παιχνίδια τους, οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Μπλέιζερς με 119-116 στην επιστροφή του Ντέιμιαν Λίλαρντ στο Πόρτλαντ. Τα «ελάφια» ήταν μπροστά στο σκορ (116-115) περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αλλά ένα floater του Άνφερνι Σάιμονς με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν και δύο βολές του Τζέραμι Γκραντ στα 5 δευτερόλεπτα έδωσαν στους Μπλέιζερς τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους.

Έτσι οι Μπακς γνώρισαν τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους με τον Ντοκ Ρίβερς στον πάγκο της ομάδας και «έπεσαν» στο 32-16 ενώ οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 15-33 αλλά παραμένουν στην προτελευταία θέση της Δύσης.

Πρώτος σκόρερ των Μπακς ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 27 πόντους (10/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/11 βολές) ενώ είχε και 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 6 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 25 πόντους (αλλά με 3/13 τρίποντα) είχε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ, που αποθεώθηκε ενώ 21 πόντους και 8 ασίστ πρόσθεσε ο Κρις Μίντλετον και 19 πόντους ο Μπρουκ Λόπεζ.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Σάιμονς με 24 πόντους ενώ 20 πόντους και 11 ριμπάουντ είχε ο ΝτιΆντρε Έιτον και 18 πόντους ο Γκραντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Μάβερικς στο Ντάλας, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/2, 03:30).

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)