Τροχαίο: Παράσυρση πεζής στο Αιγινήτειο

Αυξημένη κίνηση στο σημείο λόγω του τροχαίου ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης, στην Αθήνα στην Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, μία γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος του Αιγηνίτειου Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Λόγω του τροχαίου, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο με ρεύμα προς Κηφισιά, σύμφωνα με ενημέρωση της τροχαίας.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα και σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

