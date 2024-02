Υγεία - Περιβάλλον

Μυρτώ: Συγκλονίζει η ανάρτηση της μητέρας της

Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται και πάλι στο νοσοκομείο. Γιατί η μητέρα της εκφράζει την αγανάκτηση της.

Σε μία συγκλονιστική ανάρτηση προχώρησε η μητέρα της άτυχης Μυρτoύς, που δέχθηκε επίθεση από τον Πακιστανό Αχμέτ Βακάς και έκτοτε παραμένει καθηλωμένη σε ένα κρεβάτι με αναπηρία 100%.

Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται και πάλι στο νοσοκομείο, με τη μητέρα της, Μαρία Κοτρώτσου, να εκφράζει αγανάκτηση για την αντιμετώπιση από τους γιατρούς και τις απαντήσεις που τις έχουν δοθεί όσον αφορά στην υγεία της κόρης της.

«Νοσοκομείο Ευαγγελισμός από 29 Ιανουάριου 2024 μέχρι…», γράφει μεταξύ άλλων. «Κάτι πολύ απλό που έξω θα γινόταν σε μισή μέρα αλλά τα ιδιωτικά νοσοκομεία κοστίζουν για όποιον δεν μπορεί. Όποτε μένουν τα δημόσια η αναμονή, η υπομονή, η στεναχώρια μέχρι εκεί που αντέχει ο καθένας μας», προσθέτει.

«Και αν δεν αντέχει ποιος νοιάζεται; Κανείς. Και από πάνω να ακούς… η βαλβίδα εγκεφάλου δουλεύει μια χαρά. Πώς το ξέρετε; Μέχρι του σημείου να ελέγχουν διά της αφής ένα ηλεκτρονικό μικροσκοπικό μηχάνημα που ελέγχεται με άλλο μικρό ηλεκτρονικό μηχανημα, δεν το περίμενα και δεν το φανταζόμουν», υπογραμμίζει.

