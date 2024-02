Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Βρούτσης: “Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου” η 1η Φεβρουαρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην Βουλή ο Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την σημερινή "μαύρη επέτειο" της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

-

Την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως «Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου» ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», στην Ολομέλεια.

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι «σήμερα, είναι μια αποφράδα ημέρα για τον αθλητισμό καθώς δύο χρόνια από την 1η Φεβρουαρίου από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού (1.2.2022) τα έφερε έτσι η τύχη το Κοινοβούλιο να συζητά αυτό το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας» και πρότεινε την καθιέρωση της 1η Φεβρουαρίου να καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, στο πλαίσιο και της τροπολογίας που έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι δυστυχώς, «ο κύκλος αίματος δεν έκλεισε με την δολοφονία του Άλκη Καμπανού, είχαμε μετά τις δολοφονίες του Μιχάλη Κατσουρή, του Γιώργου Λυγγερίδη, και πρέπει να δείξουμε όλοι, ενωτικά, ότι είμαστε μια γροθιά απέναντι στην βία. Αυτό εκφράζεται σήμερα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ελπίσουμε να ισχύσει αυτό που είπατε και τότε, αυτό το "Ποτέ Ξανά"».

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος στην υπερψήφιση της τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σχετικά με την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου, δήλωσε τα εξής:

Η σημερινή ημέρα ανήκει στον Άλκη. Σήμερα, δύο χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία του, που μας συγκλόνισε όλες και όλους, το ελληνικό Kοινοβούλιο ψηφίζει, σε μια σπάνια στιγμή για την κοινοβουλευτική πρακτική, την τροπολογία που κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου.

Η απόφαση αυτή ανήκει σε όλη την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα στη νεολαία της. Και ανήκει ως πρωτοβουλία στη Δομή «1η Φεβρουαρίου – Εις το όνομα του Άλκη», που κατέθεσε την πρόταση στο αρμόδιο Υπουργείο πριν από ένα χρόνο, με κύριο στόχο να αλλάξει επιτέλους η οπαδική κουλτούρα στη χώρα. Και ταυτόχρονα σε όλους τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους και τους γνήσιους εθελοντές του αθλητισμού, που μάχονται να αποβάλλουν από το χώρο του αθλητισμού ταραχοποιά και εγκληματικά στοιχεία.

Η μέρα αυτή οφείλουμε από εδώ και εμπρός να είναι γεμάτη με θετικά μηνύματα και παραδείγματα, με φιλάθλους όλων των ομάδων σε κοινές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα στα ιδανικά του αθλητισμού.

Το οφείλαμε στον Άλκη, που έγινε, δυστυχώς με το χαμό του, σύμβολο στον αγώνα ενάντια στη βία, το οφείλαμε σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας, αλλά το οφείλουμε κυρίως στην επόμενη ημέρα και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος αναγνώρισε ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού και αποτελεί μια θετική κοινοβουλευτική πρακτική να υιοθετούνται προτάσεις που έρχονται από την κοινωνία και μέσω των κομμάτων να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να γίνονται δεκτές. «Θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση θα πρέπει να έχει -όπως έχει- μια ιδιαίτερη συμβολική αξία καθώς είναι η ημέρα που νοηματοδοτεί έναν αγώνα κατά μιας κοινωνικής παθογένεια όπως είναι η βία» είπε και πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση, η Βουλή, η δημόσια ζωή οφείλει αυτή την Ημέρα να την χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο και όχι ως αφορμή για έναν διάλογο που θα πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα με θάρρος για αυτό το τέρας που είναι η βία».





Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Νατσιός: Αμαρτία η ομοφυλοφιλία, “ναι” στα συλλαλητήρια (βίντεο)

Αγνοούμενος αγρότης: Τον έψαχναν για 20 ώρες - Τον βρήκαν νεκρό κάτω από το τρακτέρ του

Αγρότες - Θεσσαλονίκη: “παρέλαση” τρακτέρ με προοροσμό την “Agrotica” (εικόνες)