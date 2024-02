Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Πέμπτης και τα σχέδια (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Για μια περίεργη περίοδο που γίνονται πολλά και σημαντικά γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος είπε ότι «έχουμε μια όψη Δία – Κρόνου που μπορεί να ευνοήσει μακροπρόθεσμα σχέδια».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «ο Ποσειδώνας με τον Ερμή μας δίνουν καλλιτεχνικές ή φιλανθρωπικές διαθέσεις».

Είπε ακόμη πως «ο Άρης παραμένει σε θέση μάχης, όμως θα μπορούσαμε να προωθήσουμε σχέδια που θα αποδώσουν».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





