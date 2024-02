Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια έπεσαν δακρυγόνα και κρότου λάμψης.

-

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο που αφορά την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια έπεσαν δακρυγόνα και κρότου λάμψης, ενώ όταν οι φοιτητές πλησίασαν έξω από τη Βουλή τις κλούβες των ΜΑΤ, σημειώθηκαν και συμπλοκές σώμα με σώμα.

Οι διαδηλωτές απορρίπτουν το νομοσχέδιο καθώς όπως λένε πλήττει το χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα διαμαρτύρονται για τα κτιριακά προβλήματα και τις υποδομές επισημαίνοντας και τις τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αυτή τη στιγμή, περίπου 150 σχολές τελούν υπό κατάληψη ενώ όσον αφορά την εξεταστική θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα όπως αποφάσισαν με μεγάλη πλειοψηφία οι σύγκλητοι 10 ιδρυμάτων. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος λέει το υπουργείο παιδείας καθώς η εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως εξεταστική είναι δεσμευτική.

Στο συλλαλητήριο μετείχαν και οι μαθητές ενώ την κινητοποίηση στήριξαν η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ οι οποίες προκήρυξαν στάση εργασίας από τις 11 έως 14.00 για να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Πειραιώς Σεραφείμ: όσοι βουλευτές πουν “ναι”, να μην ξαναέρθουν στην εκκλησία

Φυλακές Κορυδαλλού: Δεκάδες κινητά, smartwatcn και φορτιστές στα κελιά (εικόνες)

Τροχαίο στην Πάτρα: Παραβιάζει στοπ και τινάζει δικυκλιστή στον αέρα (βίντεο)