Τουρκία: Ένοπλος κρατά ομήρους σε εργοστάσιο (βίντεο)

Ο άνδρας εισέβαλε σε εργοστάσιο πολυεθνικής εταιρείας και κρατά όμηρους επτά ανθρώπους.

Ένας άνδρας που κρατούσε όπλο εισέβαλε σε εργοστάσιο πολυεθνικής μάρκας στη βορειοδυτική Τουρκία την Πέμπτη, κρατώντας ομήρους πολλούς ανθρώπους στο εσωτερικό του, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης και με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Επτά άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι μέσα στο συγκρότημα του εργοστασίου της Procter & Gamble στη βορειοδυτική επαρχία Κοτζάελι, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης. Οι εργαζόμενοι μέσα στο τεράστιο συγκρότημα απομακρύνονται από το εργοστάσιο χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας έχουν επίσης αποσταλεί στην περιοχή, ανέφεραν, προσθέτοντας ότι ο κυβερνήτης της Κοτζάελι Σεντάρ Γιαβούζ βρίσκεται επίσης στο σημείο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από το ιδιωτικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Demiroren έδειξαν την αστυνομία να αποκλείει τους δρόμους που οδηγούν στο εργοστάσιο. Στο σημείο στάλθηκαν επίσης ασθενοφόρα, για προληπτικούς λόγους.

Τα κίνητρα του δράστη παρέμεναν ασαφή μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, αλλά πιστεύεται ότι ήταν διαμαρτυρία κατά του Ισραήλ, ανέφεραν ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Νοέμβριο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες για πιθανές επιθέσεις σε ορισμένες επιχειρήσεις με αμερικανικό σήμα εν μέσω των συνεχιζόμενων μαζικών διαδηλώσεων κατά του Ισραήλ για τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Τα τοπικά υποκαταστήματα πολλών πολυεθνικών αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένων των McDonalds και Starbucks, αντιμετώπισαν διαμαρτυρίες, μποϊκοτάζ και βανδαλισμούς από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των τελών Οκτωβρίου και των αρχών Νοεμβρίου, καθώς ο ανθρωπιστικός φόρος στη Γάζα αυξανόταν.

