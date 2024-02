Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Εισβολή των ΜΑΤ στο ΑΠΘ (βίντεο)

Αστυνομικοί των ΜΑΤ εισήλθαν στην πρυτανεία του ΑΠΘ, όπου οι φοιτητές πραγματοποιούσαν κατάληψη από το μεσημέρι.

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο κτίριο της πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντριτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) εισήλθαν στον χώρο του κτιρίου διοίκησης από το υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου, στο οποίο φοιτητές πραγματοποιούσαν κατάληψη από το μεσημέρι.

Οι φοιτητές αποχώρησαν από το κτίριο και παραμένουν έξω από αυτό φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομικής επιχείρησης.

