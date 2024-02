Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες αποκαλύψεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1. Δείτε πρώτοι σκηνές από το αποψινό επεισόδιο.

-

Η Σοφία, μετά την ερωτική επαφή που είχε με τον Νώντα, αποφασίζει να δώσει τέλος στη σχέση τους. O Νώντας μένει έκπληκτος και ζητάει εξηγήσεις για αυτή την απρόσμενη απόφαση.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 1η Φεβρουαρίου, ΣΤΙΣ 22:00

Η Έλσα καλεί τον Μάριο στο σπίτι της και έρχονται αρκετά κοντά, με τον Άλκη να προσπαθεί να διαχειριστεί τα ερωτικά σκιρτήματα της κόρης του. Ο Φίλιππος θα φτάσει στα όριά του με την απρεπή συμπεριφορά του Κοσμά στη δουλειά. Ο Νικόλας στέκεται στο πλευρό της Έλενας, που είναι η μόνη του έγνοια τον τελευταίο καιρό. Ο Άλκης αποφασίζει να προτείνει στην Κάτια να μείνουν μαζί. Θα δεχτεί η Κάτια την πρόταση που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα και τη ζωή τους; Η Έλενα παίρνει τα αποτελέσματα της εξωσωματικής και όλοι περιμένουν να μάθουν αν τελικά είναι έγκυος.

Sneak preview του 33ου επεισοδίου

#OPrwtosApoEmas

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Βουλή – Τέμπη: «Λύγισε» ο Παναγιώτης Τερεζάκης

Βρυξέλλες: Σε αναβρασμό οι αγρότες - Φωτιές και πετροπόλεμος έξω από το Ευρωκοινοβούλιο (βίντεο)