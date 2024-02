Life

ΑΝΤ1 - Τηλεθέαση: Στην κορυφή “Το Πρωινό” τον Ιανουάριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην πρώτη θέση της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού βρέθηκε η πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, με κεντρικό παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα.

-

«Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν τον Ιανουάριο η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους.

Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο στη ζώνη προβολής της με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα κατέγραψε μέσο όρο 16,5%, στο γενικό σύνολο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέγραψε 20,1%, και σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 18%.