Ιερά Σύνοδος: Επιστολή στους βουλευτές για τα ομόφυλα ζευγάρια

Διαβάστε την επιστολή της Ιεράς Συνόδου προς τους βουλευτές, με την οποία εκφράζει τους προβληματισμούς της για το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο.

Επιστολή με την οποία εκφράζει τις αντιρρήσεις της και τάσσεται ανοιχτά κατά του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, απέστειλε στους βουλευτές σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Πρόκειται για μια επιστολή 7 σελίδων, η οποία έχει φτάσει σε κλειστούς φακέλους στις θυρίδες των βουλευτών, στα γραφεία των κομμάτων.

Στην επιστολή αυτή οι Ιεράρχες συμπυκνώνουν τις θέσεις τους και τους προβληματισμούς για το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο.

Η Ιεραρχία τάσσεται ανοιχτά κατά του νομοσχεδίου , αφού όπως σημειώνει καταργεί την πατρότητα και την μητρότητα, ουδετεροποιεί τα φύλα, μετατρέπει τους γονείς σε ουδετερόφιλους κηδεμόνες και τοποθετεί – όπως σημειώνεται στην επιστολή – τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ενηλίκων πάνω από τα συμφέροντα των μελλοντικών παιδιών τους.

