ΑΠΘ: Νέα επεισόδια με κουκουλοφόρους και ΜΑΤ (βίντεο)

Ομάδες κουκουλοφόρων συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, έξω από τον χώρο του πανεπιστημίου.

Επεισόδια είναι σε εξέλιξη έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων.

Ομάδα κουκουλοφόρων που βρίσκονταν στον χώρο του ΑΠΘ επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην πύλη εμπορίου της ΔΕΘ.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ απώθησαν τους κουκουλοφόρους με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το απόγευμα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΕΚΑΜ πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκκένωση της κατάληψης στο κτίριο διοίκησης του πανεπιστημίου.

