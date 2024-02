Life

Μητσοτάκης: Βραβεύτηκε για τον λογαριασμό του στο ΤikΤok

Ο πρωθυπουργός βραβεύτηκε για την δράση του στο διάσημο κοινωνικό δίκτυο.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης βραβεύτιηκε με την διάκριση«Ermis White» στον διαγωνισμό Ermis Awards για τη δημιουργικότητα στην επικοινωνία στην Ελλάδα.

Έλαβε αυτό το βραβείο, εξαιτίας της παρουσίας του στο tik tok.

Tα βραβεία διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.

Πολλά βίντεο του πρωθυπουργού έχουν γίνει viral. O Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί ατάκες οι οποίες είναι γνωστές στην πλατφόρμα, -οπώς για παράδειγμα την λέξη "haul"- ενώ έχει παρουσιάσει στιγμές από τα παρασκήνια, σε πολύ επιτυχημένα βίντεο.

Το βραβείο παρέλαβε η στενή συνεργάτιδα και διευθύντρια Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Κύρα Κάπη, η οποία στάθηκε στο γεγονός ότι μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας επικοινωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τη δυνατότητα να εκφραστεί με φυσικότητα και να δείξει με αμεσότητα πτυχές του χαρακτήρα του στους πολίτες.

«Πίσω από αυτή την καμπάνια είναι ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος, ενώ παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τη δουλειά του, δεν φοβήθηκε καθόλου να τσαλακωθεί και να δείξει στον κόσμο αυτό που ζούμε εμείς καθημερινά στο γραφείο» ανέφερε η κυρία Κάπη χαρακτηριστικά.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε, παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση:

«Αν μου έλεγε κάποιος πριν από 11 χρόνια, που ξεκίνησα να δουλεύω με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα ερχόμουν σήμερα, εδώ, για να παραλάβω αυτό το βραβείο, νομίζω ότι θα τον κοιτούσα με φοβερή απορία. Κι όμως, τα καταφέραμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θέλω να σας πω ότι ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξουμε σε αυτήν την πλατφόρμα, να βρούμε έναν τρόπο που να μην είναι ''βαρετός'' και να μην είναι καθόλου ''cringe''».

«Όλα ήρθαν κάπως και έδεσαν μεταξύ τους και επειδή πολλοί ρωτούν ποιος κρύβεται τελικά πίσω από αυτή την περιβόητη καμπάνια, πρώτα θα πω ότι είναι ένας πρωταγωνιστής, ο οποίος, ενώ παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τη δουλειά του, δεν φοβήθηκε καθόλου να τσαλακωθεί και να δείξει στον κόσμο αυτό που ζούμε εμείς καθημερινά στο γραφείο. Δεύτερον, μία στενή ομάδα, η οποία γενικώς παίρνουμε ρίσκα και σε αυτή την περίπτωση πραγματικά μας βγήκε. Τέλος, ένα καταπληκτικό tik tok agency, το οποίο μας έμαθε άπταιστα ''tiktokικά'' και κατάφερε να μεταφράσει το περιεχόμενό μας στη γλώσσα του ΤikΤok. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

