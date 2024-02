Πολιτική

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

Πότε αναμένεται η ψήφισή του νομοσχεδίου.

Κατατέθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης (1/2) στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου.

Την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου καλούνται στην επιτροπή οι αρμόδιοι φορείς.

Τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου και θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής στις 14 και 15 Φεβρουαρίου.

