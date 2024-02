Κοινωνία

"Ο άλλος άνθρωπος" - Κατσιφός: Συγκεντρώνουμε τις αποδείξεις αλλά...

Τι είπε ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου για τα χρήματα που έχουν κατατεθεί ολα αυτά τα χρόνια στον «Άλλο άνθρωπο», τις σχέσεις με αμερικανικές τράπεζες και τον τρόπο λειτουργίας του.

Πολλά από τα ερωτήματα που προκύπτουν για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και τον «Άλλο Άνθρωπο» απάντησε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Κατσιφός την Παρασκευή μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα.

Σχετικά με τους τρόπους που λάμβανε χρήματα ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος για την δράση του «Άλλου Ανθρώπου» είπε «Ο τρόπος που λάμβανε χρήματα ήταν σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ξεκίνησε να λειτουργεί με ένα ατομικό λογαριασμό και κάποια στιγμή είχε και δικό του. Ήταν ένας πραγματικός λογαριασμός ο οποίος αντιστοιχούσε στα στοιχεία που έγραφε. Αυτόν τον λογαριασμό που έμπαιναν οι χορηγίες τον χειριζόταν ο ίδιος με κάρτα δικιά του. Αυτό τον τρόπο τον ακολουθήσε ακόμα και όταν όλο αυτό γιγαντώθηκε.»

Συνέχισε λέγοντας ότι «έπρεπε να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδικασία. Γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται εκτεθειμένος γιατί δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να πει οτιδήποτε»

Σχετικά με το αν ήταν εθισμένος στον τζόγο απάντησε «Έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι έχει εθισμό με τον τζόγο»

Επίσης ο κ. Κατσιφός είπε «Αισθάνομαι όλο και πιο έντονα ότι δίνεται η δυνατότητα να μπει να καταγγείλει οποιοσδήποτε ό,τι θέλει εναντίον του Πολυχρονόπουλου. Οι φωνές αυτές είναι τόσο αρεστές και ψάχνουμε να τις βρούμε και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει κάνεις να πει κάτι άλλο. Δεν απορρίπτω ούτε δέχομαι, ακούω με μεγάλη σοβαρότητα αυτά που λέγονται. Θα τα ακούσω θα τα αξιολογήσω αλλά θέλω να ξέρω ποιος καταγγέλλει τι. Δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη γι’ αυτό τον θεωρώ ανάξιο αγώνα, γιατί αυτά που λένε αυτοί οι άνθρωποι την δυνατότητα να τα ελέγξω.»

Για τα χρήματα που έχουν κατατεθεί όλα αυτά τα χρόνια στον «Άλλο Άνθρωπο» ανέφερε: «Τα χρήματα που είχαν μπει στον άλλο άνθρωπο μπορούν να δικαιολογηθούν ότι αξιοποιήθηκαν για τους σκοπούς του “άλλου ανθρώπου” Συγκεντρώνουμε τις αποδείξεις αλλά είναι δύσκολο γιατί ο τρόπος λειτουργίας είναι τέτοιος. Θα θελήσει χρόνο αλλά θα βρεθούν αυτές οι αποδείξεις. Δεν ξοδεύτηκαν τα χρήματα για άλλους σκοπούς.»

Επίσης είπε «Δεν μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη»

Για σύνδεση με αμερικανικές τράπεζες ανέφερε ότι «Το ακούω τώρα σαν πληροφορία δεν έχω τον χρόνο να ακούω όσα λέγονται».





