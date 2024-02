Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Παρασκευής και οι ευχάριστες ειδήσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

-

«Για μια περίοδο με ευχάριστες ειδήσεις και ευχάριστες συνομιλίες » έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα την Παρασκευή, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος είπε ότι «Ο Ερμής κάνει όψη με τον Ποσειδώνα και όταν κάνουμε μια καλή σκέψη θα μπορούσε και να συμβεί»

Επίσης προέτρεψε σε όλους «να δουνε φίλους μέσα στο Σαββατοκύριακο»

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

