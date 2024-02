Κοινωνία

Πανεπιστήμια - Ρουβίκωνας: παρέμβαση στο σπίτι του πρύτανη του ΕΜΠ (εικόνες)

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας για την παρέμβαση στο σπίτι του Πρύτανη.

Με τις κινητοποιήσεις φοιτητών να συνεχίζονται με αφορμή το νομοσχέδιο για την παιδεία που αναφέρει και ιδιωτικοποιήσεις Πανεπιστημίων, ο Ρουβίκωνας, έκανε παρέμβαση στο σπίτι του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Ιωάννη Χατζηγεωργίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε o Ρουβίκωνας, αναφέρει ότι ή επίθεση έγινε σε "αντίποινα" για την καταστολή καταλήψεων στα πανεπιστήμια αλλά και την απόφαση για τη διαδικτυακή διεξαγωγή της εξεταστικής, "ποινικοποιώντας έτσι έναν αγώνα που διεκδικεί τα αυτονόητα και οξύνοντας τον διχασμό μεταξύ τον φοιτητών", αναφέρει μεταξύ άλλων.

Τα μέλη του Ρουβίκωνα, πέταξαν τρικάκια και ανάρτησαν πανό έξω από το σπίτι του Πρύτανη και έγραψαν συνθήματα σε τοίχους το βράδυ της Πέμπτης.

