Οικονομία

Μητσοτάκης: Τα νέα μέτρα για τους πληγέντες και η απάντηση των αγροτών

Τι είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα μέτρα για τους πληγέντες της κακοκαιρίας "Daniel", οι αγρότες και οι αντιδράσεις.

-

Την επέκταση του μέτρου της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στους αγρότες και το 2024, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της απάντησής του στην ερώτηση για του προέδρου της ΚΟ «Νέα Αριστερά» Αλέξη Χαρίτση, για τους πληγέντες της θεομηνίας «Daniel» στη Θεσσαλία.

«Σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών και καθώς η οικονομία μας πηγαίνει καλά, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και το 2024, άλλα 82 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από Μάιο ως Σεπτέμβριο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των νέων μέτρων ανακούφισης των πληγέντων της Θεσσαλίας από την κακοκαιρία «Daniel» ανακοίνωσε ακόμα από το βήμα της Βουλής, ότι η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα, από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο.

«Επιλέγω την από κοινού αποτελεσματικότητα από την κομματική σκοπιμότητα. Επιλέγω την προσέγγιση από την ένταση, έτσι λειτούργησα και στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε για το ζήτημα της Θεσσαλίας τον Νοέμβριο αλλά και σε κάθε τοποθέτησή μου για το θέμα αυτό. Θα ήταν ευχής έργον αν σήμερα καταλήγαμε σε κάποιες κοινές θέσεις και σε κάποιες συμφωνίες επί των πραγματικών δεδομένων για αυτά τα οποία έχουν γίνει και για αυτά τα οποία θα χρειαστεί να γίνουν, διότι η αναγέννηση της Θεσσαλίας ξεπερνά τα κυβερνητικά όρια. Απαιτεί ρεαλισμό και σχεδιασμό, απαιτεί συντονισμό κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου και πρώτου βαθμού. Κυρίως όμως απαιτεί πόρους, απαιτεί χρόνο και συνέπεια» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη στην έναρξη της απάντησή τους σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας «Νέα Αριστερά» Αλέξη Χαρίτση με θέμα την αποκατάσταση των πληγέντων της Θεσσαλίας από τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel», στο πλαίσιο της «Ώρας του πρωθυπουργού».

«Τα αντικειμενικά εμπόδια είναι πολλά. Οι αποζημιώσεις έχουν και αυτές τις δικές τους ιδιαιτερότητες και μπορεί να φτάσουν το 1 δισ. ευρώ. Κάναμε πολλά και σίγουρα τα έχουμε κάνει γρηγορότερα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Η πρώτη αρωγή έχει χορηγήσει 148 εκατ. σε 43.000 νοικοκυριά αγρότες και επιχειρήσεις, άλλα 20 εκατ. έχουν δοθεί ως προκαταβολές σε επιχειρήσεις και σήμερα ξεκινούν οι προκαταβολές του 50% της τελικής κρατικής αρωγής σε κτηνοτρόφους καλλιεργητές πέρα από τα 150 εκατ. που έχουν εισπράξει από τον ΕΛΓΑ» σημείωσε ο πρωθυπουργός που τόνισε ότι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι «να στηρίξουμε τους δοκιμαζόμενους Θεσσαλούς για να ξαναχτίσουν όσο πιο γρήγορα τις ζωές τους και να ανακατασκευάσουμε τις υποδομές που καταστράφηκαν από την θεομηνία».

«Τα σχολεία θα έχουν πλήρως αποκατασταθεί μέχρι την έναρξη της ερχόμενης σχολικής χρονιάς με δωρεά των Ελλήνων εφοπλιστών. Θα ανοίξουν τον Σεπτέμβριο σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν την θεομηνία του Ντάνιελ. Δεν υπάρχει μαθητής σήμερα στη Θεσσαλία που να μην παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματά του» είπε ο πρωθυπουργός σε άλλο σημείο της απάντησής του στη Βουλή.

«Κρατείστε τρία συμπεράσματα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή θεομηνία που απαίτησε από την πολιτεία να κινηθεί με πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που είχε συνηθίσει. Θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα, και για αυτό πιέζουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί η έκταση του φαινομένου και η συνθετότητά των παρεμβάσεων σε πολλά διαφορετικά σημεία. Παράλληλα δρομολογήθηκαν μονιμότερες λύσεις απέναντι στις απειλές της φύσης και τρίτον είναι μια πολυεπίπεδη προσπάθεια που απαιτεί χρόνο και διαρκή παρακολούθηση» είπε στη συνέχεια της ομιλίας του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δώσαμε 1,1 δισ. σε αγροτικές αποζημιώσεις

«Δώσαμε 1,1 δισ. σε αγροτικές αποζημιώσεις και από αυτά τα μισά προέρχονται από τις εισφορές των αγροτών και το άλλο μισό από το υστέρημα των πολιτών. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε σοβαρή στήριξη του πρωτογενούς τομέα επειδή η οικονομία παράγει διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα» τόνισε στη συνέχεια της ομιλίας του στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Απρίλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί κάτι που σημαίνει ότι το αγροτικό εισόδημα θα ενισχυθεί με 750 εκατ. ευρώ ζεστό χρήμα

«Από την πλευρά της η κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αλλά και με ειδικές πρωτοβουλίες όπως η χθεσινή δέσμευση του υπουργού που απαντά σε ένα βασικό αίτημα» είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Τον Απρίλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει το σύνολο των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί κάτι που σημαίνει ότι το αγροτικό εισόδημα θα ενισχυθεί με 750 εκατ. ευρώ ζεστό χρήμα».

Θα ρυθμιστούν χρέη των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ ύψους 87 εκατ. - Στη Θεσσαλία το κράτος θα αναλάβει το 75% αυτών των οφειλών

«Σε πρώτη φάση η ΔΕΗ θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο τους μήνες των υψηλών καταναλώσεων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνοντας την πρόθεση έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα. Ωστόσο ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε ρυθμίσει χρεών: «Σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία θα ρυθμιστούν χρέη των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ ύψους 87 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλία μάλιστα το κράτος θα αναλάβει το 75% αυτών των οφειλών ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι οφειλές αυτές θα ρυθμιστούν με δεκαετή άτοκη εξόφληση».

Την ίδια ώρα σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες που από εχτές βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αποκλείσανε τη νότια πύλη της ΔΕΘ. Παρακολουθώντας τα μέτρα που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός, δηλώνουν ότι δεν τους ικανοποιούν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού και πως είναι "σταγόνα στον ωκεανό".





