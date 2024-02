Life

“I LOVE Σου Κου”: Εκλεκτοί καλεσμένοι το Σαββατοκύριακο

Όσα θα δούμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου στο “I LOVE Σου Κου”, με την Μπέτυ Μαγγίρα.

-

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 3 & 4 Φεβρουαρίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Χρήστο Φερεντίνο, Ιωάννα Παππά, Κατερίνα Παπουτσάκη, Αλκίνοο Μπουνιά και Πάνο Καλίδη.

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου, καλεσμένος στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι ο Θανάσης Βισκαδουράκης.

Ακόμα, θα μιλήσουμε με τον Μανώλη Σφακιανάκη για τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο για τα παιδιά και πώς μπορούμε να τα προστατέψουμε.

Την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Πέγκυ Σταθακοπούλου.

Μαζί μας θα είναι και ο Χάρης Γιακουμάτος για να μιλήσουμε για το «Survivor».

Επίσης, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ : Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β . ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ : Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ : Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

