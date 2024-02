Κόσμος

Τουρκία - Φραγκογιάννης: Πρέπει να ζούμε ειρηνικά με τους γείτονες

Ο υφυπουργός Εξωτερικών μίλησε στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για τις σχέσεις που πρέπει να έχει η Ελλάδα με την Τουρκία και τι έχει στόχο να βελτιώσει.

Στο φόρουμ Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών αναμένεται να παρευρεθεί και ο Κώστας Φραγκογιάννης. Το πρωί ο υφυπουργός εξωτερικών συμμετείχε στο κοινό οικονομικό φόρουμ Ελλάδας Τουρκίας και περιμένουμε να μάθουμε για τα αποτελέσματά του.

Ο Κώστας Φραγκογιάννης έδωσε όμως συνέντευξη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. Είπε για τη Διακήρυξη Αθηνών ότι αποτελεί ένα σημείο καμπής στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Μια σημαντική εξέλιξη που δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς προηγουμένως» όπως είπε.

Ο κ. Φραγκογιάννης ανέφερε ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών έχει ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ καταγράφοντας μια σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Ο υφυπουργός εξωτερικών είπε μάλιιστα ότι θεωρεί ρεαλιστικό τον στόχο να φθάσουν τα 10 δισ. ευρώ μέσα σε 5 χρόνια.

Στο Ανατολού ο κ. Φραγκογιάννης είπε ακόμη ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο γειτονικές χώρες που πρέπει να ζουν ειρηνικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους μέσω ειλικρινούς διαλόγου.

