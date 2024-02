Πολιτική

Αγρότες - Μητσοτάκης: Εμείς δεν θα κοροϊδέψουμε...

Στην δευτερολογία του στην Βουλή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα αιτήματα των αγροτών και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Με την παρατήρηση ότι μπορεί να εκπροσωπεί τη Νέα Αριστερά αλλά έχει υιοθετήσει όλες τις παλιές κακές συνήθειες της Αριστεράς από την οποία προέρχεται ξεκίνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τη δευτερολογία του απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. «Με πρώτη να μπορείτε να μιλάτε πολλή ώρα χωρίς να λέτε τίποτα το ουσιαστικό», σχολίασε.

«Έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε τους αγρότες οι οποίοι δικαιολογημένα διαμαρτύρονται. Στη Θεσσαλία για έναν λόγο παραπάνω επειδή έχουν υποστεί μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Όμως δεν είναι μόνο η Θεσσαλία».

Υπογράμμισε ο πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το κόστος παραγωγής και πέρα από τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί, η κυβέρνηση βλέπει δύο συντελεστές για τους οποίους δικαιολογημένα διαμαρτύρονται οι αγρότες. Ο ένας είναι το diesel κι εκεί προβλέπεται επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για το 2024. «Επιλέγουμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας γιατί ακριβώς το αίτημα για τη διαχείριση του κόστους παραγωγής είναι δικαιολογημένο. Ο δεύτερος σημαντικός συντελεστής κόστους είναι το ρεύμα και ανακοίνωσα πέντε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το πώς βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μπορούμε να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες μας και να καταστήσουμε αυτό το οποίο στο παρελθόν ήταν συγκριτικό μειονέκτημα, την ακριβή ενέργεια, σε ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Θα είναι η πολύ πιο φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ η οποία θα κατευθυνθεί κατά προτεραιότητα στους αγρότες, τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους».

Τόνισε ότι βεβαίως για να προχωρά σε εξαγγελίες έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ για να είναι σίγουρος ότι υπάρχει «ηλεκτρικός χώρος». Πρόσθεσε ότι το πώς κατανέμει κανείς τον ηλεκτρικό χώρο που μπορεί να αποδεσμεύσει είναι και μια πολιτική επιλογή και δείχνει κοινωνικό πρόσημο και πρωτοβουλίες συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης. Το αν ας πούμε θα κατευθυνθεί όλος σε μεγάλα έργα ή αν ένα κομμάτι του θα πάει σε αγρότες ή σε μικρομεσαία βιομηχανία. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές.

Αναφερόμενος στις αποζημιώσεις έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για όσα είχε πει στην πρωτομιλία του. «Έχουμε τον ΕΛΓΑ κι έχουμε την κρατική αρωγή όπως έχουμε επίσης και τις τακτικές ενισχύσεις που έρχονται από την ΚΑΠ και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Τόνισε ότι μίλησε με συγκεκριμένα νούμερα, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες εκεί που υπάρχουν και εξηγώντας ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα στήριξης των συμπολιτών μας.

Είπε ότι ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου της κυβέρνησης είναι αυτό που επισημαίνουν οι αγρότες ως ζήτημα λειτουργίας του ανταγωνισμού. Οι δυο πτυχές του είναι η απόσταση της τιμής από το χωράφι στο ράφι, κάτι που όπως είπε αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι ελληνική ιδιαιτερότητα ενώ η δεύτερη πτυχή είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

«Αυτό που είναι καλό για τον παραγωγό μπορεί να είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή αλλά τουλάχιστον αυτά είναι χρήματα που μένουν στην πατρίδα μας», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Δείτε λίγο τους ελέγχους που έγιναν τους τελευταίους μήνες από όλους τους εποπτικούς φορείς και πόσες περιπτώσεις παράνομων εισαγωγών εντοπίστηκαν. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στα ζητήματα αυτά και σε τομείς όπως η μελισσοκομία που μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στη συνέχεια στην ΚΑΠ, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «η αλήθεια είναι ότι το κόστος αυτής της πράσινης μετάβασης εκτιμώ ότι δεν είχε πλήρως υπολογιστεί από αυτούς που τη σχεδίασαν. Γι αυτό και προσωπικά στήριξα την πρωτοβουλία της Επιτροπής για έναν νέο στρατηγικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε ενδεχόμενες αδυναμίες εντός της υφιστάμενης ΚΑΠ και μπορεί να ενσωματώσουμε και μια σειρά από προτάσεις που έχει κάνει και η ελληνική κυβέρνηση για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε έναν μηχανισμό που πράγματι υπό προϋποθέσεις έβαλε στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας πιο πολλές δεσμεύσεις από αυτές που οικονομικά άντεχαν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Λατινική Αμερική που συζητά η Ευρώπη και τόνισε ότι τα προϊόντα που θα εισάγονται χωρίς δασμούς δεν μπορεί να μην πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις που εμείς βάζουμε στους Έλληνες και ευρύτερα στους Ευρωπαίους παραγωγούς που είναι αυστηρές και αυξάνουν το κόστος γιατί αυτό σημαίνει αθέμιτο ανταγωνισμό. «'Αρα ίσοι κανόνες παιχνιδιού στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε όπως οφείλουμε και εμείς οι ίδιοι να διαφυλάσσουμε την ποιότητα των δικών μας προϊόντων», επεσήμανε.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να ολοκληρώσει τη δευτερολογία του αναφερόμενος στα θέματα των υποδομών.

Οι υποδομές που καταστράφηκαν στον Ντάνιελ ήταν πάρα πολλές είπε και τόνισε ότι πρόκειται για έργα για τα οποία απαιτείται χρόνος. Βέβαια τόνισε πως «όταν κόβεται ένας δρόμος σε ένα χωριό πρέπει να πάει δρόμος στο χωριό. Λοιπόν θα πάει ο δρόμος στο χωριό με προσωρινό τρόπο και θα 'ρθουμε στη συνέχεια να φτιάξουμε αυτό το δρόμο σωστά».

Για τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων ανέφερε ότι «το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Η Θεσσαλία παλεύει δεκαετίες με το θέμα αυτό. Κατά καιρούς έχουν συζητηθεί πολλές διαφορετικές λύσεις. Ενώ στο παρελθόν πολλοί μπορεί να έπεσαν θύματα μίας και μόνο λύσης που ήταν η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερών από τη Δυτική Ελλάδα προς τη Θεσσαλία. Τώρα ξέρουμε πια πως η λύση διαχείρισης των νερών απαιτεί πολλαπλές παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει μία μαγική λύση για το πρόβλημα πλημμυρών της Θεσσαλίας. Απαιτούνται πολλές παρεμβάσεις κάποιες μπορεί να είναι μικρές κάποιες μπορεί να είναι μεγαλύτερες. Οι ειδικοί θα μας υποδείξουν αυτή τη δουλειά. Προφανώς θα τα συζητήσουμε με τους τοπικούς φορείς, την Περιφέρεια και την τοπική κοινωνία αλλά πράγματι εκεί θα χρειαστεί να πάρουμε και κάποιες δύσκολες αποφάσεις διότι η διαχείριση των υδάτων δεν μπορεί να γίνεται με όρους μόνο τοπικών μικρών συμφερόντων. Πρέπει να μπορεί κάποιος να βλέπει ολόκληρη την εικόνα προς όφελος όλων των πολιτών της Θεσσαλίας».

Κλείνοντας ευχαρίστησε για την ερώτηση τονίζοντας ότι αντιπολίτευση κάνουν πρωτίστως στην κυβέρνηση τα ίδια τα προβλήματα και οι πολίτες και η κυβέρνηση επιθυμεί να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Είπε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν αιτήματα πολλά από τα οποία είναι δικαιολογημένα. «Εμείς δεν θα τους κοροϊδέψουμε, δεν θα τους εξαπατήσουμε κι αυτό νομίζω ότι το εκτιμά ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα. Και θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας αλλά και στα πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης για να δίνουμε λύσεις οι οποίες είναι σωστές, δίκαιες και πρωτίστως δίκαια εφαρμόσιμες».

