Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Η επίδραση της άσκησης στην καρδιά, γυναίκες και θυμός και συνάχι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η πλούσια θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 14:00

Το κοινωνικό στίγμα για τον γυναικείο θυμό. Γιατί καταπιέζουν τον θυμό τους οι γυναίκες και πώς συνδέεται με τον σεξισμό;

Πώς επιδρά η άσκηση στην καρδιά μας; Τι εξετάσεις επιβάλλονται ανάλογα με το προφίλ μας

Πόνος στο ισχίο: Νέες διεθνείς επιστημονικές οδηγίες για την αντιμετώπισή του.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μαθητές δημοτικού φτιάχνουν σπιτάκια για αδέσποτα ζωάκια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ στις 14:00

Νέα επιστημονικά δεδομένα για τα αυγά και τα οφέλη τους στον οργανισμό μας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ: Χαρτογράφηση των πρωτεϊνών του αυγού από ερευνητές της Ακαδημίας Αθηνών.

Τι πρέπει να κάνουμε για την μπουκωμένη μύτη που μας ταλαιπωρεί και τι πρέπει να αποφεύγουμε; Πότε χτυπά κόκκινο καμπανάκι για το συνάχι;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τα χαμστεράκια ως κατοικίδια. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας το Σάββατο

Υπουργείο Εργασίας: Έκρηξη βόμβας απέναντι από το κτήριο

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών σε Ιράκ και Συρία