“Παγιδευμένοι”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Δείτε πρώτοι εικόνες από τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τα αβάσταχτα διλήμματα, ο Δημήτρης και η Άννα βρίσκουν καταφύγιο στην αγάπη τους. Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσά τους. Τίποτα, εκτός από την αλήθεια…

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 31

Η Άννα μαθαίνει όλη την αλήθεια για τη δολοφονία του Άκη και προσπαθεί να αποφασίσει τι θα κάνει. Παράλληλα, μαθαίνει ότι ο Γεράσιμος είναι βαριά άρρωστος και η απόφασή της γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Ο Σταύρος προσπαθεί να ζητήσει συγνώμη από την Αγγελική, η οποία είναι ακόμα πολύ θυμωμένη μαζί του.

Ένας δημοσιογράφος πλησιάζει τον Δημήτρη για ένα ρεπορτάζ για τον Παναγιώτη Βερβερίδη. Παράλληλα, προφυλακίζεται ο Φαίδωνας και ο Κυριάκος αναθέτει στον Ανδρέα την υπόθεση.

Η Άννα βρίσκεται μπροστά σε ένα φρικτό δίλημμα. Τι θα διαλέξει;

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 32

Το δίλημμα της Άννας γίνεται αβάσταχτο, ενώ και η οικογένειά της βρίσκεται σε αναταραχή.

Ο Δημήτρης προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ που υπέστη με τις αποκαλύψεις.

Ο Σταύρος προσπαθεί να βρει μια λύση για να ξανακερδίσει την Αγγελική, έχοντας ως σύμβουλο τον… ειδικό Ανδρέα.

Ο Αλέκος κάνει ό,τι είναι δυνατό για να δει τον Δημήτρη και τους υπόλοιπους να καταστρέφονται, μη υπολογίζοντας τον ανέκφραστο Ιάσονα και τον δύσπιστο Πάνο.

Η ώρα της κρίσης πλησιάζει, όταν ο Δημήτρης κάνει μία έκπληξη στην Άννα. Είναι, όμως, η κατάλληλη στιγμή;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

