Καλλιτεχνική κολύμβηση - Πλατανιώτη: προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση στον τελικό

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η ελληνική παρουσία στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, που άρχισε σήμερα (2/2) στη Ντόχα. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον προκριματικό του τεχνικού προγράμματος του σόλο, συγκέντρωσε 270.1901 βαθμούς και πέρασε στον αυριανό (3/2, 13:00) τελικό με την κορυφαία επίδοση.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης δείχνει πλέον σε θέση, όχι απλά να επαναλάβει, αλλά και να ξεπεράσει την κορυφαία επιτυχία της καριέρας της, τα δύο χάλκινα μετάλλια στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2022 στη Βουδαπέστη, καθώς μάλιστα το πεδίο ανταγωνισμού φέτος είναι πιο χαμηλό, με κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις του αθλήματος (Ουκρανία, Ιαπωνία, Ισπανία) να μην εκπροσωπούνται στο σόλο.

Τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία του προκριματικού συγκέντρωσε μία άλλη Ελληνίδα, η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται με τη σημαία της Αυστρίας και βαθμολογήθηκε με 264.5967. Κοντά βρίσκονται επίσης η Ζακλίν Σιμονό από τον Καναδά (260.7500β.) και η Χουιγιάν Σου από την Κίνα (258.2067β.).

Στον τελικό προκρίθηκαν ακόμη, η Λευκορωσίδα Βασιλίνα Χαντρόσκα (συμμετέχει ως ουδέτερη αθλήτρια) με 253.1917β., η Ιταλίδα Σουζάνα Πεντότι (238.2967β.), η Γεωργιανή Μαρί Αλαβίτζε (233.5017β.), η Ολλανδή Μαρλούς Στεενμπέεκ (231.9267β.), η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ (231.8401β.), η Κολομβιανή Μόνικα Αράνγκο Εστράδα (230.6650β.), η Κίρα Χέβερτς από την Αρούμπα (221.3450β.) και η Καρίνα Μαγκρούποβα από το Καζακστάν (219.8800β.).

Να σημειωθεί ότι αργότερα το μεσημέρι, η Πλατανιώτη θα πέσει ξανά στο νερό, αυτή τη φορά μαζί με τη Σοφία Μαλκογεώργου, καθώς θα αγωνιστούν στον προκριματικό του τεχνικού προγράμματος του ντουέτου.

