“Dragon’s Den Greece II”: Sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής (βίντεο)

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του μεγαλύτερου παιχνιδιού επιχειρηματικότητας.

Το 3ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, του μεγαλύτερου reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται απόψε, Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Απόψε θα δούμε διαφορετικούς επιχειρηματίες με ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: Όλοι τους πιστεύουν πως η ιδέα τους αξίζει εκατομμύρια! Αυτό που θα παίξει, όμως, σημαντικό ρόλο για το αν θα καταφέρουν να φύγουν με μια επικερδή συμφωνία με κάποιον από τους επενδυτές είναι το μοναδικό εμπορικό πλεονέκτημα της εταιρείας τους. Ποια είναι η διαφορετικότητα που έχει η ιδέα τους; Ποιο είναι το πρόβλημα που λύνει η επιχείρησή τους;

Την απάντηση θα δώσουν οι Έλληνες DRAGONS, οι οποίοι είναι έτοιμοι για σκληρές διαπραγματεύσεις όχι μόνο με τους επιχειρηματίες, αλλά και μεταξύ τους προκειμένου να πάρουν αυτό που θέλουν.

Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο:

Ο 2ος κύκλος του «DRAGONS’ DEN GREECE» έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά καθώς, ήδη, στα 2 πρώτα επεισόδια έχουν γίνει επενδύσεις και συμφωνίες 176.000€ και αυτή είναι μόνο η αρχή!

Το DRAGONS’ DEN GREECE II έρχεται απόψε και κάθε Παρασκευή στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις.

Δείτε το trailer:

«DRAGONS’ DEN GREECE» _ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00 KAI ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Ειρήνη Λουκάτου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

