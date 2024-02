Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Ένα ένοχο μυστικό αποκαλύπτεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις, δράση και καθηλωτικές ερμηνείες στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα".

-

Η αρχή του τέλους έρχεται και όλοι θα πληρώσουν…

Η «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, έρχεται στις οθόνες μας στον ΑΝΤ1, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, με συνταρακτικά επεισόδια.

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η Κερασίνα μπροστά στο ένοχο μυστικό.

Η παράνομη σχέση αποκαλύπτεται.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 50

Η Θεοφανώ, με τη βοήθεια ενός μικρού κοριτσιού, αρχίζει να στήνει τη νέα ζωή της.

Ο Μισέλ βρίσκει καταφύγιο στον πύργο των Λασκαραίων για να γλυτώσει απ’ τη μανία του Θράσου. Η συνάντηση του Αντρέι με τον πατέρα του Βρώτσου, θα οδηγήσει σε μια τραγωδία κι ένα καλά κρυμμένο μυστικό είναι έτοιμο πια να βγει στο φως.

Η Θεοφανώ αποφασίζει να δώσει σημεία ζωής.

Η Κερασίνα θα βρεθεί μπροστά στο μυστικό για το οποίο χάθηκαν πολλές ζωές και οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν.

ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 51

Ο χαμός του πατέρα του Βρώτσου, αλλά και το γράμμα που αφήνει πίσω του, προκαλεί αναταράξεις και ερωτηματικά στους Λασκαραίους.

Ο Μάρκος παίρνει μια απόφαση που θα ικανοποιήσει τη Μεταξία, αλλά θα δυσαρεστήσει τη Δαμιανή.

Οι πειρατές του Μόφορη στρατοπεδεύουν στη σπηλιά που κρύβεται η Θεοφανώ. Θα καταφέρει να παραμείνει κρυμμένη ή θα την ανακαλύψουν;

Η κόντρα ανάμεσα στην Κερασίνα και τη Μεταξία φτάνει στα άκρα, ενώ ο Μισέλ αποφασίζει να πει στον Φρίξο όσα ξέρει για την Αναχίτ.

Ένα ένοχο μυστικό θ’ αποκαλυφθεί στο δείπνο των Λασκαραίων και η φουρτούνα που θα ξεσπάσει, θα καταπιεί όλο τον πύργο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 52

Μετά την αποκάλυψη της Κερασίνας για τον παράνομο δεσμό του Τζανή και της Μεταξίας, στον πύργο των Λασκαραίων επικρατεί αναβρασμός. Θα καταφέρει αυτή τη φορά να ξεγλιστρήσει το παράνομο ζευγάρι ή η αλήθεια θα βγει στο φως με ανυπολόγιστες συνέπειες;

Η Θεοφανώ ακολουθεί την Άννα, το μικρό κορίτσι, στο σπίτι που δολοφονήθηκαν οι γονείς της κι εκεί θα έρθει αντιμέτωπη με την αλήθεια που ψάχνει τόσο καιρό.

Ο Αντρέι αποφασίζει να τους φέρει όλους αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους και προχωράει σε μια αποκάλυψη που σχετίζεται με τη δολοφονία του βρέφους.

Η Θεοφανώ πέφτει στα χέρια κάποιων ανθρώπων που τη θεωρούν μάγισσα.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Φραγκογιάννης: Πρέπει να ζούμε ειρηνικά με τους γείτονες

Ινδία: Απελευθερώθηκε περιστέρι που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία

Βοτανικός: στο νοσοκομείο άνδρας από πυροβολισμούς