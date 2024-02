Κοινωνία

Αττική Οδός: Καραμπόλα οχημάτων στο ύψος της Κηφισίας

Εξαιτίας της καραμπόλας, εχει δημιουργηθεί μεγάλη ουρά οχημάτων από τον κόμβο της Κηφισίας μέχρι και την Μεταμόρφωση.

(εικόνα αρχείου)

Καραμπόλα σημειώθηκε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Κηφισίας.

Την ίδια στιγμή, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Ελευσίνα ύψος Κηφισίας, Αριστερή λωρίδα κλειστή.



Καθυστερήσεις:

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20'-25' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης (έξοδος για Λαμία).

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/HkZMsIi9XK

— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 2, 2024

