Έφυγε από την ζωή ο Carls Weathers

«Ο Carl ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που έζησε μια εξαιρετική ζωή», δήλωσε η οικογένεια του Αμερικανού ηθοποιού

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών άφησε ο διάσημος ηθοποιος Carl Weathers, γνωστός για τους ρόλους του στο Rocky, το Predator και το The Mandalorian.

Σε ανακοίνωσή της η οικογένειά του ανέφερε: “Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Καρλ Γουέδερς. Πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024. Ο Καρλ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που έζησε μια εκπληκτική ζωή“.

“Μέσα από τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις τέχνες και τον αθλητισμό, άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του και αναγνωρίζεται παγκοσμίως από γενιά σε γενιά. Ήταν ένας αγαπημένος αδελφός, πατέρας, παππούς, σύντροφος και φίλος“.

