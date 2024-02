Κόσμος

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών σε Ιράκ και Συρία

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι τα πλήγματα, αποτελούν αντίποινα εναντίον επίλεκτων των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων και ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες πως διεξήγαγε κατ’ αυτή «επιτυχή» πλήγματα αντιποίνων εναντίον επίλεκτων των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων και ένοπλων παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σε τομείς του Ιράκ και της Συρίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί πως «θα συνεχιστούν».

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος παραβρέθηκε νωρίτερα χθες, σε στρατιωτική βάση στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, στον επαναπατρισμό των πτωμάτων τριών μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν την Κυριακή στην Ιορδανία, σε επίθεση με drone που η Ουάσιγκτον απέδωσε σε μαχητές προσκείμενους στο Ιράν.

Δυο ώρες αφού έκλεισαν οι πόρτες της νεκροφόρας με τα φέρετρα, καλυμμένα με τη σημαία των ΗΠΑ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις περνούσαν στη δράση. Η επιχείρηση, που διήρκεσε «περίπου τριάντα λεπτά», ήταν «επιτυχής», ανέφερε ο Λευκός Οίκος, διαβεβαιώνοντας εκ νέου πως δεν θέλει «πόλεμο» με το Ιράν.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πολλά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας B-1 Lancer, διευκρίνισε το αμερικανικό Πεντάγωνο. Επλήγησαν συνολικά 85 στόχοι σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες —τρεις στο Ιράκ και τέσσερις στη Συρία—, ανέφερε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 18 μαχητές παρατάξεων προσκείμενων στο Ιράν σκοτώθηκαν στην ανατολική Συρία.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι βομβαρδίστηκαν θέσεις φιλοϊρανικών ένοπλων παρατάξεων στο δυτικό Ιράκ, στα σύνορα με τη Συρία.

