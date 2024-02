Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

Σήμερα, 03 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Προφήτου Συμεώνος, του δεξαμένου τον Κύριον και Άννης της προφήτιδος .

Προφήτου Αζαρίου.

Μαρτύρων Αδριανού και Ευβούλου, Βλασίου του βουκόλου, Παύλου και Σίμωνος. Νεομαρτύρων Ιωάννου και Σταματίου των αυταδέλφων και Νικολάου, των εκ Σπετσών και εν Χίω μαρτυρησάντων.

Οσίου Κλαυδίου.

Η αναταολή του Ηλίου είναι στις 7:28, η δύση στις 17:49 και η Σελήνη είναι 22, 6 ημερών.

Ο βίος του Άγιου Συμεών

O άγιος Συμεών κατοικούσε στο Ιεροσόλυμα και ήταν άνθρωπος δίκαιος και ενάρετος. Για τις αρετές του αυτές το Άγιο Πνεύμα, του είχε αποκαλύψει ότι δεν θα πέθαινε προτού δεχθεί στην αγκαλιά του το Χριστό. Και πράγματι σαράντα ημέρες μετά τη γέννηση του Ιησού, το Άγιο Πνεύμα τον διέταξε να μεταβεί στο Ναό. Με νεανικό σφρίγος ο Συμεών έφθασε στο Ναό και δέχθηκε ευλαβικά στην αγκαλιά του, τον Χριστό. Τώρα πια μπορούσε να πεθάνει και είπε:«Νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα...» . 2)Η προφήτιδα Άννα ήταν θυγατέρα του Φανουήλ και καταγόταν από τη φυλή του Ασήρ. Νυμφεύθηκε σε νεαρή ηλικία, αλλά επτά χρόνια μετά το γάμο της έμεινε χήρα. Έκτοτε τάχθηκε στην υπηρεσία του Θεού, εγκαταστάθηκε στο Ναό και πέρασε τη υπόλοιπη ζωή της με νηστεία, προσευχή, ανάγνωση και μελέτη των θείων γραφών και έργα φιλανθρωπίας. O πανάγαθος Θεός αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την αγία ζωή της, της μετέδωσε το προφητικό χάρισμα. Ογδόντα τεσσάρων ετών αξιώθηκε να δει κι εκείνη το Χριστό. Γι` αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, η Άννα ευχαρίστησε θερμά το Θεό και προφήτεψε ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, τον οποίο όλοι με αγωνία περίμεναν.

Πηγή: ecclesia.gr

