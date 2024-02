Κοινωνία

“Ο άλλος άνθρωπος” - Αλεξανδρής: Ο Πολυχρονόπουλος δεν κατηγορείται για τίποτα

«Δεν υπάρχει καμία κατάθεση η καταγγελία στις Αρχές για την υπόθεση», υπογράμμισε ο δικηγόρος του Πολυχρονόπουλου.

Ο δικηγόρος του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος του πελάτη μου, παρά τα όσα λέγονται και ακούγονται τις τελευταίες ημέρες».

«Έχει ξεκινήσει μια έρευνα, αν τα χρήματα που προορίζονταν για τις ανάγκες της οργάνωσης πήγαν σε άλλους σκοπούς», διευκρίνισε ο κ. Αλεξανδρής, προσθέτοντας πως «ο πελάτης μου δεν έχει κληθεί από καμιά Αρχή να καταθέσει οτιδήποτε».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον θόρυβο που έχει ξεσπάσει, αναρωτώμενος «πως θα αποκατασταθεί ο πελάτης μου αν αποδειχθεί πως όλα αυτά είναι ψέματα και ο πελάτης μου δεν έχει κάνει καμιά παρανομία».

Ο κ. Αλεξανδρής υποστήριξες ότι «θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις ανώνυμες καταγγελίες» και συμπλήρωσε πως στις επίσημες Αρχές «δεν υπάρχει καμία κατάθεση η καταγγελία για την υπόθεση».





