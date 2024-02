Κοινωνία

Έκρηξη στο υπουργείο Εργασίας: Η Αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία για την έκρηξη βόμβας έξω από το υπουργείο Εργασίας.

-

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε στη 01:29 έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου προκαλώντας υλικές ζημιές στην πρόσοψη και τα τζάμια του κτηρίου καθώς και σε παρακείμενα κτήρια.

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε σακίδιο κρεμασμένη σε κάγκελο απέναντι από το Υπουργείο Εργασίας μπροστά σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, το οποίο είναι κλειστό καθώς είναι σε διαδικασία ανακαίνισης. Οι ειδικοί της Αστυνομίας εκτιμούν ότι η βόμβα τοποθετήθηκε εκεί προκειμένου το ωστικό κύμα της έκρηξης να κατευθυνθεί προς το Υπουργείο Εργασίας.

Πριν την έκρηξη προηγήθηκαν δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα από άγνωστο στην Εφημερίδα των Συντακτών . Αρχικά ο άγνωστος προειδοποίησε ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το υπουργείο και επρόκειτο να πυροδοτηθεί σε 40 λεπτά αλλά στην συνέχεια ξανατηλεφώνησε διευκρινίζοντας ότι ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί απέναντι από το Υπουργείο στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Επιπρόσθετα ο άγνωστος είπε ότι την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», που εμφανίζεται για πρώτη φόρα. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το κέντρο της 'Αμεσης Δράσης ενημερώθηκε από την Εφημερίδα των Συντακτών στις 00:48. Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως τον χώρο και προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σταδίου, από το ύψος της Πεσματζόγλου.

Παράλληλα στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Ο μηχανισμός, όπως διευκρίνισε η ΕΛΑΣ, εξερράγη στη 01:29, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η οδός Σταδίου παρέμεινε αποκλεισμένη καθόλη την διάρκεια της νύχτας καθώς πυροτεχνουργοί της ΕΛΑΣ σάρωσαν την περιοχή για την περισυλλογή στοιχείων. Τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που εντοπίστηκαν μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία η κυκλοφορία στη οδό Σταδίου αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (ΔΑΕΕΒ), που έχει ξεκινήσει και συγκεντρώνει στοιχεία από τις κάμερες γύρω από το σημείο της επίθεσης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ακόμα είναι νωρίς για εκτιμήσεις για την νέα οργάνωση αλλά ερευνώνται τυχόν ομοιότητες στην δράση της με παλαιότερες οργανώσεις.

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Η βομβιστική επίθεση στο κέντρο της Αθήνας έρχεται να προστεθεί στην συνολική έκρηξη της βαριάς εγκληματικότητας, με απόλυτη ευθύνη της ΝΔ, που υποσχέθηκε «νόμο και τάξη» και έφερε «ανομία και αταξία». Παλαιότερα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα θα γίνει Καμπούλ. Ε, λοιπόν, έγινε».





Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του τρένου (βίντεο)



Αγρίνιο: Κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός στο μαντρί του



Εύη Χριστοφιλοπούλου: Γιατί αποφάσισα να προσχωρήσω στην Ν.Δ