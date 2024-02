Αθλητικά

Λίβερπουλ – Κλοπ: Δεν χρειαζόμαστε έξτρα κίνητρο για να πάρουμε το πρωτάθλημα

Οι δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού των πρωτοπόρων στη βαθμολογία, τις παραμονές του κρίσιμου ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, δήλωσε ότι οι παίκτες του δίνουν ήδη το 100% και δεν χρειάζονται άλλα κίνητρα από την επικείμενη αποχώρησή του για να κατακτήσουν την Premier League αυτή τη σεζόν.

Τον περασμένο μήνα, ο 56χρονος Γερμανός ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του προπονητή της Λίβερπουλ στο τέλος της τρέχουσας εκστρατείας, επικαλούμενος τα μειωμένα επίπεδα ενέργειας.

Η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Premier League μετά από 22 αγώνες, ενώ έχει κλείσει μια θέση στον πέμπτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, στον τελικό του Λιγκ Καπ και στους «16» του Europa League.

«Αν δεν ανακοίνωνα αυτό που ανακοίνωσα πριν από μια εβδομάδα, τι θα ήταν διαφορετικό;» είπε ο Κλοπ στους δημοσιογράφους. «Η μόνη μικρή διαφορά είναι ότι τώρα λένε: "Για τον Γιούργκεν", αυτό είναι το μόνο. Φυσικά, θέλω να κερδίσω το πρωτάθλημα. Ξέρω αν έχουμε μια ευκαιρία, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια από τώρα και τότε. Απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν είμαι ονειροπόλος».

Από τότε που μετακόμισε στο Μέρσεϊσαϊντ από την Μπορούσια Ντόρτμουντ το 2015, ο Κλοπ έχει κερδίσει το Champions League, την Πρέμιερ Λιγκ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το Κύπελλο Αγγλίας, το Λιγκ Καπ και το Σούπερ Καπ, καθώς και το Community Shield με τη Λίβερπουλ.

«Αν η αποχώρησή μου μπορεί να δημιουργήσει λίγο επιπλέον τοις εκατό, θα ήταν καλό, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται γιατί είμαστε ήδη στο 100% και αυτό είναι εντάξει», είπε ο Κλοπ.

Αύριο (4/2) η Λίβερπουλ θα ταξιδέψει στο βόρειο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

