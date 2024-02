Οικονομία

Αγρότες - Θεσσαλονίκη: ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο στην “Agrotica” (εικόνες)

Πότε θα... επιστρέψουν στα μπλόκα οι αγρότες μετά το συλληλητήριο στην Agrotica.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν αγρότες και εκπρόσωποι άλλων κλάδων του πρωτογενούς τομέα, στον χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης όπου διεξάγεται η 30η Agrotica.



Αγρότες από τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, έξω από την πύλη της ΔΕΘ στην Εγνατία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, χωρίς να κλείνουν τον δρόμο. Σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας πέταξαν στο δρόμο κάστανα και μήλα. Στη συνέχεια έκαναν πορεία στο χώρο της ΔΕΘ, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τόνισε ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Το παρών έδωσαν φοιτητές που κινητοποιούνται ενάντια στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, οι αγρότες ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους από την Κεντρική Μακεδονία, που βρίσκονται με τα τρακτέρ τους από την Πέμπτη στη νότια πύλη της ΔΕΘ. Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Κυριακή, οπότε και ολοκληρώνεται η Agrotica, ενώ οι αγρότες έχουν εκφράσει τη πρόθεσή τους να επιστρέψουν στα μπλόκα.

Οι διαμαρτυρόμενοι διαμηνύουν ότι, «ο αγώνας τώρα ξεκινάει», ακόμη και μετά τα μέτρα που εξανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ζητούν και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Αυτά που διεκδικούν είναι αφορολόγητο πετρέλαιο, έκπτωση στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ζητούν αμέσως και πλήρεις αποζημιώσεις για τις καταστροφές που υπέστη ο αγροτικός κόσμος από την κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλία. «Θέλουμε τις ζωές μας πίσω», αναφέρουν, μεταξύ άλλων. Ψηφίσματα συμπαράστασης διαβάστηκαν επίσης από συνδικάτα εργαζομένων, φοιτητών.

“Ο πρωθυπουργός μοίρασε χάντρες και καθρεφτάκια… όπως ο Κολόμβος στους ιθαγενείς της Αμερικής“, είπε ένας ομιλητής καλώντας στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και την ενίσχυση των μπλόκων. Ζήτησε να μεταβούν με τα τρακτέρ στην Αθήνα. “Να γίνει ένα δεύτερο Κιλελέρ”, επισήμανε.

