Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Μέγαρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό με πυροβολισμούς στα Μέγαρα.

-

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στα Μέγαρα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό με πυροβολισμούς συνέβη στο καταυλισμό στον Βλυχό Μεγάρων.

Οι αρχές είχαν πληροφορηθεί για τουλάχιστον δύο τραυματίες. Στο σημείο έχουν καταφτάσει αστυνομικές δυνάμεις και προσπαθούν να προσεγγίσουν για να διαπιστώσουν ακριβώς τι έχει συμβεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τραυματίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες – Μαρινάκης: Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα ενίσχυσης

Κερατσίνι: συνελήφθη ηλικιωμένος για βιασμό ανήλικης

Κρις βαν Χόλεν: “Ναι” στην πώληση F-16, αλλά με αστερίσκους