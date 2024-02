Αθλητικά

SuperLeague: Βόλος και Παναιτωλικός μοιράστηκαν βαθμούς

Βόλος και Παναιτωλικός "αλληλοεξουδετερώθηκαν" στην μεταξύ τους μονομαχία στο Πανθεσσαλικό.

Βόλος και Παναιτωλικός αλληλοεξουδετερώθηκαν, στο μεταξύ τους 1-1 για την 21η αγωνιστική της Super League. Το ματς έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και η ισοπαλία αφήνει τις δύο αντιπάλους λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το σκορ διαμορθώθηκε πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, με τον Σενγκέλια να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 8΄ και τον Γκαρσία να ισοφαρίζει για τους Βολιώτες στο 15΄.

Η ομάδα του Αγρινίου ήταν αυτή που μπήκε πιο δυνατά στο ματς και μόλις στο 8ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Με φανταστικό σουτ ο Λεβάν Σενγκέλια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα σημειώνοντας ένα φανταστικό γκολ, το δεύτερό του στο πρωτάθλημα. Η αντίδραση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Επτά λεπτά αργότερα, στο 15΄, ο Μύγας σούταρε από καλή θέση, ο Στεργιάκης απέκρουσε και ο Χουάν Γκαρσία βγήκε πρώτος στο «ριμπάουντ» για την ισοφάριση.

Από το σημείο εκείνο ο ρυθμός του αγώνα άρχισε να πέφτει σταδιακά. Οι δύο προπονητές άρχισαν να συμβιβάζονται με την πάγια αρχή ενός κρίσιμου παιχνιδιού, που αναφέρει ότι «αν δεν μπορείς να το κερδίσεις, τότε φρόντισε να μην το χάσει». Έτσι, οι φάσεις που δημιουργήθηκαν μπροστά στις δύο εστίες δεν ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ωστόσο, τα πάντα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά ως προς τη ροή του αγώνα, όταν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Καρέλης σούταρε, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και ο Κόβατς τη βρήκε τόσο, όσο χρειαζόταν για να προσκρούσει στο δοκάρι και να φύγει μακριά από την εστία του. Ο Βόλος, από την πλευρά του, είχε μία πολύ καλή στιγμή με κεφαλιά του Μωραϊτη στο 68΄ μετά από άστοχη έξοδο του Στεργιάκη, όμως η μπάλα βγήκε στον Μάριο Οικονόμου και έφυγε κόρνερ.

Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας

Κίτρινες: Πέρες - Οικονόμου, Τσοκάνης, Σενγκέλια

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόβατς, Άλχο, Ασλανίδης, Καλογερόπουλος, Μύγας, Γκλάβτσιτς (81΄ Ντε Καμπς), Μπαριέντος (57΄ Τσοκάνης), Κόμπα (64΄ Μωραϊτης), Ασεχνούν, Ντέλετιτς (57΄ Ποπέσκου), Γκαρσία (81΄ Μπερτόγλιο)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης, Μλάντεν, Οικονόμου, Μαλής, Μαυρίας (57΄ Μπακάκης), Τορεχόν, Πέρες (70΄ Τσιγγάρας), Λιάβας, Χατζηθεοδωρίδης (84΄ Χουάνπι), Καρέλης (84΄ Ζοάο Πέδρο), Σενγκέλια (84΄ Ντίας).

