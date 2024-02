Πολιτισμός

Ρόδος: 'Εκλεψαν τα προσκυνητάρια στον λόφο της Φιλερήμου (εικόνες)

Η Αστυνομία και η Αρχαιολογία ειδοποιήθηκαν για την κλοπή και ανέλαβαν την έρευνα.

Τα εφτά από τα 14 προσκυνητάρια που αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού στην πορεία προς τον Γολγοθά και που βρισκόταν στον λόφο της Φιλερήμου στη Ρόδο έκλεψαν άγνωστοι δράστες.

Η κλοπή διαπιστώθηκε σήμερα και ήδη έχει ειδοποιηθεί η Αρχαιολογία και η Αστυνομία για να πράξουν τα δέοντα.

Οι εικόνες από τα προσκυνητάρια που εκλάπησαν, αναπαριστούν τα πάθη του Χριστού προς τον Γολγοθά και έχουν κατασκευαστεί το 1928 στη διάρκεια της ιταλικής κατοχής.

Η κλοπή έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση κυρίως μεταξύ των κατοίκων του νησιού και ήδη οι αρμόδιες αρχές κινούνται δραστήρια σε μια προσπάθεια εντοπισμού των δραστών και επιστροφής των προσκυνηταριών.

