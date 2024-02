Αθλητικά

Bucks: Νίκη με συγκλονιστικό Αντετοκούνμπο

Νέα εξαιρετική εμφάνιση του "Greek Freak" που έδωσε τη νίκη της ομάδας του επί των Μάβερικς.

Συγκλονιστικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 48 πόντους εξαιρετικός και ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 30 για να οδηγήσουν τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη με 129-117 επί των Μάβερικς στο Ντάλας.

Το Μιλγουόκι βρισκόταν πίσω στο σκορ με 25 πόντους, καθιστώντας το κάτοχο των δύο κορυφαίων επιστροφών στο NBA αυτή τη σεζόν. Οι Μπακς έκαναν επίσης ανατροπή από -26 πόντους για να κερδίσουν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Αντετοκούντμπο είχε επίσης 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε 13 πόντους και οκτώ ασίστ για το Μιλγουόκι. Ο Μπόμπι Πόρτις είχε 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, καθώς ο Ντοκ Ρίβερς πήρε την πρώτη του νίκη ως προπονητής των Μπακς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν με 40 πόντους ο κορυφαίος για τους Μάβερικς, οι οποίοι έμειναν χωρίς τον Κάιρι Ίρβινγκ. Φλέρταρε με ένα triple-double, δίνοντας επίσης εννέα ριμπαόυντ και 11 ασίστ. Ο Μάξι Κλέμπερ συνέβαλε με 21 πόντους και ο Τζος Γκριν τερμάτισε με 20.

Ο Ντεζούντε Μάρεϊ έστειλε το παιχνίδι στη παράταση στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, στη συνέχεια σημείωσε επτά συνεχόμενους πόντους στον έξτρα χρόνο, επιτρέποντας στους οικοδεσπότες Ατλάντα Χοκς να ξεπεράσουν την έκρηξη 60 πόντων του Στέφεν Κάρι και να φτάσουν στη νίκη με 141-134 επί των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ολοκληρώνοντας ένα άγριο σπριντ στη γραμμή...τερματισμού για τις ομάδες στη δεύτερη βραδιά ενός back-to-back, οι Χοκς ισοφάρισαν σε 123-123 όταν ο Μάρεϊ κάρφωσε με 4,6 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Ο Κάρι, ο οποίος είχε σκοράρει 13 πόντους των Γουόριορς στη σειρά για να φτάσει τους 52 μέχρι εκείνο το σημείο, είχε την ευκαιρία να κερδίσει το παιχνίδι, αλλά δεν πρόλαβε στο τρέξικο και το σουτ που επιχείρησε πριν ηχήσει η κόρνα της λήξης. Στην παράταση οι Χοκς εξασφάλισαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους σημειώνοντας τους πρώτους 11 πόντους της παράτασης.

Ο Κάρι, ο οποίος είχε 22 από τους 60 πόντους του στην τέταρτη περίοδο, πέτυχε οκτώ από τους 11 πόντους του Γκόλντεν Στέιτ στην παράταση, ολοκληρώνοντας το δεύτερο παιχνίδι 60 πόντων στην καριέρα του. Η προσπάθειά του για ένα νέο υψηλό σταδιοδρομίας, ένα τρίποντο με 54,3 δευτερόλεπτα να απομένουν, ήταν εκτός στόχου, αφήνοντάς τον δύο πόντους λιγότερο από τους 62 που είχε απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς το 2021.

Ο Τράε Γιανγκ μονομάχησε με τον Κάρι στο μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς και ολοκληρώσε με 35 πόντους για τους Χοκς.

Ο «επισκέπτης» Όστιν Ριβς σημείωσε 14 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο και διέλυσε το σερί εννέα νικών της Νέας Υόρκης, επικρατώντας με 113-105 των Νικς.

Ο Ριβς ολοκλήρωσε με 22 πόντους για τους Λέικερς, οι οποίοι πανηγύρισαν δύο συνεχόμενες νίκες εναντίον των διεκδικητών της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον (36 πόντοι, 10 ασίστ) έκανε double-double για τους Νικς, οι οποίοι προσπαθούσαν να φτάσουν τις 10 συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά από τότε που κέρδισαν 13 συνεχόμενες νίκες τη σεζόν 2012-13. Ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντσο σημείωσε 26 πόντους ενώ ο Τζος Χαρτ (12 πόντοι, 11 ριμπάουντ) σημείωσε επίσης double-double.

Ο Καμ Τόμας σημείωσε 40 πόντους, ο Μίκαλ Μπρίτζες πρόσθεσε 23 και οι επισκέπτες του Μπρούκλιν νίκησαν εύκολα με 136-121 τη Φιλαδέλφεια.

Ο Λόνι Γουόκερ IV συνέβαλε με 20 πόντους, ο Κάμερον Τζόνσον σημείωσε 13 και ο Νικ Κλάξτον είχε 12 πόντους, 15 ριμπάουντ και τέσσερα κοψίματα για το Μπρούκλιν.

Οι 76ers έπαιξαν χωρίς τον Εμπίντ, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό μηνίσκο. Η σοβαρότητα του τραυματισμού και η διάρκεια της απουσίας του δεν είναι ακόμη γνωστά. Από τη Φιλαδέλφεια έλειπε και ο Τόμπιας Χάρις.

Ο Ντε‘ Άαρον Φοξ σημείωσε 41 πόντους, ο Ντομάντα Σαμπόνιτς σημείωσε το 14ο triple-double της σεζόν με 13 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ και το Σακραμέντο επικράτησε με 123-115 των Μπουλς στο Σικάγο.

Ο Κόμπι Γουάιτ σημείωσε 12 από τους 26 πόντους της ομάδας του στον τέταρτο και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και ο Νίκολα Βούτσεβιτς τελείωσαν το ματς με 24 πόντους. Ο ΝτεΡόζαν πήρε επτά ριμπάουντ, έδωσε έξι ασίστ και είχε τέσσερα κλεψίματα.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ...μέτρησε 31 πόντους με οκτώ ριμπάουντ και επτά ασίστ, οδηγώντας το Κλίβελαντ στη νίκη με 117-101 επί του Σαν Αντόνιο.

Ο Έβαν Μόμπλι πρόσθεσε 28 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους Καβαλίερς, οι οποίοι έχουν κερδίσει 13 από τους τελευταίους 14 αγώνες τους. Ο Τζάρετ Άλεν συγκέντρωσε 26 πόντους και 16 ριμπάουντ για το Κλίβελαντ, ενώ ο Κάρις Λέβερτ σημείωσε 10 πόντους από τον πάγκο.

Ο Ντέβιν Βασέλ ηγήθηκε των Σπερς με 22 πόντους και ακολούθησε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Κέλντον Τζόνσον συγκέντρωσε 17 πόντους για το Σαν Αντόνιο, το οποίο έχασε τον τέταρτο συνεχόμενο αγώνα του.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια-Μπρούκλιν 121-136

Ατλάντα-Γκόλντεν Στέιτ 141-134 παράταση

Σικάγο-Σακραμέντο 115-123

Σαν Αντόνιο-Κλίβελαντ 101-117

Ντάλας-Μιλγουόκι 117-129

Νέα Υόρκη-ΛΑ Λέικερς 105-113

