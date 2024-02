Αθλητικά

Basket League: “Περίπατος” του Ολυμπιακού στην Πάτρα (εικόνες)

Πώς οι Πειραιώτες πήραν από νωρίς τον έλεγχο του παιγνιδιού, με αποτέλεσμα να αποκομίσουν μια αναμφισβήτητη νίκη επί του Προμηθέα.

Με... φόρα από την αήττητη «διαβολοβδομάδα» του στη Euroleague, o Ολυμπιακός δεν αγχώθηκε απέναντι στον Προμηθέα, σημειώνοντας στην Πάτρα το όγδοο εφετινό «διπλό» του στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 81-57 των Αχαιών, για την 17η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 15-2 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου στην τρίτη εντός έδρας ήττα της και όγδοη στο σύνολο.

Οι Πειραιώτες χρειάστηκαν ένα μόλις δεκάλεπτο καλής άμυνας και παραγωγικότητας, το πρώτο, για να μπουν πρόωρα σε τροχιά νίκης και συντηρώντας τη διαφορά να φτάσουν χωρίς να... ιδρώσουν στο «διπλό». Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σημείωσε στην πρώτη περίοδο ένα επιμέρους σκορ 11-21 (στο 10΄), με τους Πίτερς, Κέινααν να εκτελούν από τα 6,75 και τον Ράιτ να μην έχει αντίπαλο μέσα στη ρακέτα. Αυτή η διψήφια διαφορά ήταν αρκετή, για να δώσει ώθηση στους Πειραιώτες, οι οποίοι διατήρησαν την επίθεση τους «ζεστή» στο δεύτερο δεκάλεπτο, παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +11 (28-39).

Μία... χαλάρωση του Ολυμπιακού στις αρχές της τρίτης περιόδου, έδωσε... δικαιώματα στον Προμηθέα, ο οποίος με επιμέρους σκορ 12-1 μείωσε στο 25΄ στο -3 (40-43), αλλά μέχρι εκεί... Οι Πειραιώτες «σφράγισαν» την άμυνά τους και χωρίς να χάσουν διάθεση στην επίθεση απάντησαν με ένα καθοριστικό επιμέρους σκορ 5-20, γράφοντας το 45-63 και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Κυρίαρχη εμφάνιση για τον Μόουζες Ράιτ στο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα στην Basket League, με τον Αμερικανό σέντερ να τελειώνει τον αγώνα με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ, ενώ με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν την αναμέτρηση οι Αϊζάια Κέινααν (10π.), Άλεξ Πίτερς (12π.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (11π.). Από τον Προμηθέα ο Χάντερ Χέιλ με 14 πόντους δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.

Τα δεκάλεπτα: 11-21, 28-39, 45-63, 57-81

Διαιτητές: Συμεωνίδης-Τζιοπάνος-Ξενικάκης

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 8, Κόνιαρης, Χρυσικόπουλος 2, Ετσενίκε 1, Χέιλ 14 (2), Κάουαν 9, Πλώτας 2, Μπαζίνας 5 (1), Πάπας 4, Κόφι 6, Στίβενς 6.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7, Ράιτ 16, Κέινααν 10 (2), Μπραζντέικις 2, Πίτερς 12 (1), Λούντζης 5 (1), Λαρεντζάκης 2, Μήτρου-Λονγκ 9 (1), Παπανικολάου 5 (1), Πετρούσεφ 11, Τανούλης 2.

