Super League - Λαμία: “Έκλεψε τις εντυπώσεις” κατά του ΠΑΣ Γιάννινα (εικόνες)

Με μια εντυπωσιακή επίδοση η ομάδα της Λαμίας κατάφερε να επικρατήσει όχι μόνο θεαματικά, αλλά και αγωνιστικά.

Εντυπωσιακή ήταν η Λαμία που επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΣ Γιάννινα με 4-1 σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική της Super League. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη για την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου, ενώ είναι η πρώτη φορά που σημειώνει 4 τέρματα σε εκτός έδρας αγώνα στη Super League. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Καρλίτος (20΄), Αμαράλ (22΄) και Τσιλούλης (62΄, 81΄), ενώ για την ομάδα των Ιωαννίνων σκόραρε ο Κόντε στο 41΄.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε δυνατά για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 8ο λεπτό ο Αθανασίου απέκρουσε το σουτ του Νούνιες που βρέθηκε μόνος απέναντι στον τερματοφύλακα του ΠΑΣ.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Λαμία κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μαρτίνες από τον Καραχάλιο. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Καρλίτος αλλά ο Αθανασίου με νέα φοβερή επέμβαση κράτησε το 0-0.

Η πίεση της Λαμίας καρποφόρησε στο 20΄ όταν ο Αμαράλ έκανε το γέμισμα στα δεξιά και ο Καρλίτος με εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΣ για το 1-0.

Δύο λεπτά αργότερα ο Αμαράλ έκανε την κούρσα από τα αριστερά και με δυνατό σουτ σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και στο 41΄ κατάφεραν να μειώσουν. Ο Κοσέλεφ απέκρουσε το σουτ του Σόρια, η μπάλα πήρε ύψος και ο Κόντε με κεφαλιά εξ επαφής «έγραψε» το 2-1.

Μάλιστα η ομάδα των Ιωαννίνων είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 45΄ όταν στο μακρινό σουτ του Εραμούσπε, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Κοσέλεφ.

Στο 59ο λεπτό η Λαμία κέρδισε και δεύτερο πέναλτι όταν ο Καρλίτος βγήκε τετα τετ απέναντι στον Αθανασίου, ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ τον ανέτρεψε και δέχθηκε κίτρινη κάρτα. Την εκτέλεση ανέλαβε και πάλι ο Καρλίτος στο 61΄ αλλά ο Αθανασίου απέκρουσε και δεύτερο πέναλτι διατηρώντας το 2-1.

Ένα λεπτό αργότερα (62΄) ο πρωταγωνιστής Αθανασίου έγινε ο μοιραίος καθώς μετά από φάση διαρκείας βγήκε να μαζέψει αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Τσιλούλης έκανε το 3-1 για τη Λαμία.

Στο 81ο λεπτό ο Τσόσιτς με πολύ ωραία μπαλιά βρήκε τον Τσιλούλη ο οποίος μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα του ΠΑΣ δεν δυσκολεύτηκε να σημειώσει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον αγώνα και να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Λαμίας (4-1).

Διαιτητής: Φωτιάς

Κίτρινες: Καραχάλιος, Παντελάκης, Αθανασίου, Τζίμας - Στάνκο, Σλίβκα, Καρλίτος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Γρηγορίου): Αθανασίου, Σόρια (46΄ Λεό), Κιάκος, Εραμούσπε, Παντελάκης, Καραχάλιος (67΄ Ριένστρα), Τζίνο, Οσεϊτούτου, Παμλίδης (82΄ Τζίμας), Ροσέρο (67΄ Ντεμίρ), Κόντε (82΄ Μπάλαν).

ΛΑΜΙΑ (Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμαράλ (82΄ Κορνέζος), Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Νούνιες, Στάνκο, Τσιλούλης, Μαρτίνεθ (82΄ Τσούκαλος), Καρλίτος (63΄ Τόσιτς), Σλίβκα (76΄ Σίντκλεϊ).

