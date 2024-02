Κοινωνία

Βόμβα στη Σταδίου: “Αποφασισμένοι και έμπειροι οι δράστες” – Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα οι κεντρικές υπηρεσίες του Yπουργείου Εργασίας

-







Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, οι κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τις τελευταίες ώρες, με άμεσες ενέργειες και συντονισμό, αποκαταστάθηκαν πλήρως οι σημαντικές υλικές ζημιές τις οποίες υπέστη το κτήριο από το ωστικό κύμα που προκάλεσε η τρομοκρατική επίθεση».

Προβληματισμός στην ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην οδό Σταδίου, στην «καρδιά» της Αθήνας, απέναντι από το υπουργείο Εργασίας.

Ήταν η δεύτερη επίθεση μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση μήνα, μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην έδρα των ΜΑΤ στην Καισαριανή.

Στόχος φαίνεται πως ήταν να αποφύγουν τα θύματα. Είχαν σχεδιάσει πολύ καλά τις συγκεκριμένες κινήσεις θέλοντας να υπάρξουν πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, κάτι που κατάφεραν στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο φαίνεται πως ήταν και ο στόχος της επίθεσης.

Την ευθύνη των δύο ενεργειών ανέλαβαν δύο νέες, πρωτοεμφανιζόμενες οργανώσεις.

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε αυτή την υπόθεση (της τρομοκρατίας) να αναβιώσει, δεν θα το επιτρέψουμε» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στην έκρηξη βόμβας χθες τα ξημερώματα απέναντι από το υπουργείο Εργασίας.

Ο υπουργός μίλησε για σοβαρή και βαριά εγκληματική ενέργεια στο κέντρο της πόλης, την ώρα που κυκλοφορούσαν παιδιά για διασκέδαση.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς