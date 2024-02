Αθλητικά

Basket League - Περιστέρι: “Αγκαλιά” με την 3η θέση (εικόνες)

Οι εντός έδρας αντιστάσεις της Καρδίτσας δε στάθηκαν ικανές να ανακόψουν την διαρκώς ανοδική πορεία του Περιστερίου.

Η δυναμική εκκίνηση και το ξέσπασμα της τρίτης περιόδου, χάρισαν στο Περιστέρι το τρίτο εφετινό «διπλό» του στην Α1 Ανδρών/Basket League. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πέρασε νικηφόρα με 95-84 από την έδρα της Καρδίτσας, για την 17η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 11-6, με το οποίο «αγκάλιασε» την τρίτη θέση της κανονικής περιόδου. Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 5-12.

Η παραγωγικότητα του Περιστερίου το βοήθησε να πάρει από το πρώτο τζάμπολ το προβάδισμα στο σκορ και να κλείσει το δεκάλεπτο στο +12 (17-29). Η Καρδίτσα έβγαλε αντίδραση στη δεύτερη περίοδο, βρήκε λύσεις στο σκοράρισμα και κατάφερε να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια έχοντας ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (42-49). Συνεχίζοντας μάλιστα την πίεση, οι γηπεδούχοι κατάφεραν στο 23΄ να βρεθούν σε απόσταση αναπνοής (51-55), μετά από τρίποντο του Καμπερίδη, αλλά το Περιστέρι ενεργοποίησε άμεσα την άμυνα του, κυριάρχησε μέσα στο αντίπαλο καλάθι και με επιμέρους σκορ 7-18 εκτόξευσε τη διαφορά στο 29΄ στο +15 (58-73) και δεν κοίταξε πίσω...

Κορυφαίος των νικητών με νταμπλ νταμπλ, ο Τζο Ράγκλαντ με 19 πόντους και 10 ασίστ, ενώ πολύτιμος ήταν και ο Τρέβορ Τόμπσον με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την Καρδίτσα, ο Τέβιν Μακ με 29 πόντους (6/10 τρίποντα) ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 17-29, 42-49, 62-75, 84-95

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Μαρινάκης, Μηλαπίδης

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 15, Μπιουκάναν 1, Καμπερίδης 3 (1), ΜακΚάλουμ 10, Μακ 29 (6), Δίπλαρος 3, Χρηστίδης, Αβδάλας 3 (1), Σάιμπερτ, Γιάνκοβιτς 17 (1), Τζόουνς 3.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 19 (1), Ντάνγκουμπιτς 10 (2), Λοβ 15 (1), Κασελάκης 4, Τόμπσον 16, Μήτρου-Λονγκ 14 (1), Ξανθόπουλος 2, Πουλιανίτης 3 (1), Ρένφρο 7, Γουίλιαμς 3 (1), Χουγκάζ, Ζούγρης 2.

