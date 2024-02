Κοινωνία

Πεύκη: Τσάντα με κροτίδες σε πάρκο αναστάτωσε τους κατοίκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ακριβώς περιείχε το τσαντάκι που θεωρήθηκε ύποπτο από τους περιοίκους και τους οδήγησε σε κλήση της ΕΛΑΣ.

-

Συναγερμός σήμανε προσωρινά στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Κυριακής 4/2, έπειτα από κλήση για «ύποπτη» τσάντα εντός πάρκου στην Πεύκη.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Παράλληλα ζητήθηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής η οποία δεν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ενέργεια.

Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι επρόκειτο για μία τσάντα η οποία είχε μέσα τέσσερις κροτίδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς