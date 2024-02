Life

Θεοδωρίδου: 18χρονος θαυμαστής τη ζήτησε σε γάμο επί σκηνής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση της επιτυχημένης ερμηνεύτριας μπροστά στον αυθορμητισμό του νεαρού άνδρα.

-

Μια απρόσμενη πρόταση περίμενε τη Νατάσα Θεοδωρίδου το βράδυ του Σαββάτου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ενώ τραγουδούσε στη σκηνή, ένας 18χρονος θαυμαστής ανέβηκε στο πάλκο, της προσέφερε μια ανθοδέσμη και ένα μονόπετρο δαχτυλίδι και της έκανε πρόταση γάμου.

Η δημοφιλής ελληνίδα ερμηνεύτρια και συνεργάτις της Heaven Music επιστράτευσε το χιούμορ της απαντώντας του ότι, μετά από δύο διαζύγια, αποφάσισε να δεχτεί, και… φορώντας για λίγο το δαχτυλίδι του.

Μάλιστα ζήτησε να βγάλουν βίντεο τα όσα συνέβαιναν «για να τα δείξει στη μητέρα της» και στη συνέχεια αφιέρωσε στον πανευτυχή 18χρονο την αγαπημένη της επιτυχία «Αν υπάρχει παράδεισος», που τραγούδησε μαζί της όλο το μαγαζί.

View this post on Instagram A post shared by Natasa Theodoridou Fans (@natasatheodoridou.fan_page)

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς