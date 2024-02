Κοινωνία

Βουλιαγμένης - Τροχαίο: Σκοτώθηκε οδηγός μηχανής

Ακόμη μια τραγωδία στην άσφαλτο, αυτή τη φορά στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, λίγα λεπτά μετά από τα μεσάνυχτα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον παράδρομο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 138 στο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Βούλα.

Μοτοσικλέτα που οδηγούσε 56χρονος για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο μετέφερε τον 56χρονο άνδρα με χτύπημα στο κεφάλι στο Ασκληπιείο Βούλας όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Διενεργείται προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το θανατηφόρο τροχαίο.

